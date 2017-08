Belgio: 25.000 passeggeri e 140 voli colpiti da sciopero bagagli

BRUXELLES, 22 AGOSTO - La situazione e' ancora caotica all'aeroporto Zaventem di Bruxelles, dopo lo sciopero improvviso degli addetti di Swissport, una delle societa' che gestisce i bagagli di decine di compagnie aeree tra cui Alitalia e Brussels Airlines. Il bilancio della mattinata e' di 25.000 passeggeri colpiti dallo sciopero, 130 voli ritardati e 16 annullati, ha spiegato Florence Muls, la portavoce di Brussels Airport.

"E' una situazione difficile per i passeggeri", ha detto Muls. Chi atterra a Bruxelles con una delle compagnie che utilizza Swissport non riceve i bagagli, mentre chi e' in partenza rischia di imbarcarsi senza. La compagnia Brussels Airlines ha consigliato ai suoi passeggeri di presentarsi solo con bagagli a mano. Secondo alcune stime, a fine giornata, 400 voli rischiano di avere ritardi o essere annullati per lo sciopero. Swissport detiene circa il 60% del mercato dei bagagli all'aeroporto di Bruxelles.