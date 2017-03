Belgio, paura ad Anversa, auto tenta di investire passanti: arrestato un francese

ANVERSA, 23 MARZO – Nemmeno il tempo di riprendersi dall’ennesimo vile attentato per mano dell’Isis - che ieri ha colpito Londra - , che torna la paura in Europa. Oggi infatti un'auto ha tentato di falciare la folla sulla via principale pedonale di Anversa, in Belgio. Da quanto si apprende, non ci sarebbe nessun ferito e la vettura è stata intercettata dai militari. Il conducente è stato subito arrestato. A riferirlo diversi media belgi, tra cui Le Soir, che hanno inoltre parlato del ritrovamento di armi all'interno del bagagliaio del veicolo e di una tanica «contente un prodotto non ancora identificato».

Il capo della polizia di Anversa, secondo quanto riporta il sito della tv Rtbf, ha spiegato che alle 11 un veicolo si è introdotto sul Meir, l'area pedonale commerciale di Anversa e che quando alcuni poliziotti hanno cercato di intercettarla, l'auto si è diretta verso il Quai Sint Michiel. Poi la vettura è stata bloccata e il conducente arrestato.

Il sindaco di Anversa, Bart de Wever, ha parlato di un «attentato sventato» nella sua città.

La Procura federale belga ha riferito che l'uomo arrestato si chiama Mohamed R., un francese domiciliato in Francia, nato nel 1977.

«Seguiamo la situazione da molto vicino. I servizi di sicurezza sono stati esemplari nel loro lavoro», ha detto il primo ministro del Belgio, Charles Michel.

Antonella Sica