Bellona, si barrica in casa e dal balcone spara sui passanti: cinque feriti

BELLONA (CASERTA), 22 GENNAIO - Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Bellona, in provincia di Caserta. Un uomo di 48 anni si è barricato in casa e dal balcone della sua abitazione ha sparato sui passanti.

Cinque le persone rimaste ferite, fortunatamente nessuna delle quali è in pericolo di vita. Uno dei soggetti coinvolti, si apprende dalla stampa locale, è il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo, quando si è affacciato e ha imbracciato il fucile per sparare sui passanti, abbia affermato di aver ucciso la moglie. La notizia non è stata confermata dagli organi preposti. Sul posto i Carabinieri, che stanno tentando di convincere l’uomo ad arrendersi.

Ancora ignote la cause che abbiano indotto il quarantottenne a compiere il drammatico gesto, né se alla base possano esserci disturbi psicologici particolarmente gravi ed invalidanti.

Luigi Cacciatori

Immagine da firenzetoday.it