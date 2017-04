Belvedere Marittimo, vandalizzati i nuovi mosaici sul lungomare

BELVEDERE MARITTIMO 27 APRILE 2017 - I mosaici realizzati di recente sul lungomare di Belvedere Marittimo dall'artista Luigi Impieri sono stati danneggiati da ignoti. A darne l'annuncio, con un post su Facebook, è il circolo cittadino di Legambiente.

I mosaici, realizzati per abbellire la passeggiata a mare della nota località turistica cosentina, sarebbero stati danneggiati a più riprese e avrebbero un chiaro intento vandalico.

Nonostante la delusione per il fatto, Sergio Arcuri, dirigente dell'associazione ambientalista, non demorde e annuncia la prosecuzione degli sforzi per rendere la città più attrattiva dal punto di vista turistico. "Luigi Impieri sarà a Belvedere il 5 maggio prossimo. Provvederemo alle riparazioni necessarie nella speranza di non dover commentare più azioni simili, che penalizzano tutta la nostra comunità'", dichiara.

I mosaici insieme alla rassegna pirotecnica "Ndf", rappresentano uno dei principali attrattori pensati dall'amministrazione cittadina, per caratterizzare la stagione turistica di Belvedere.

Intanto sui social dilaga la protesta unanime dei cittadini. Alcuni attribuiscono la paternità degli atti vandalici ai ragazzini che frequentano la zona, altri l'installazione di telecamere di sorveglianza. Luigi Imperi, l'artista che ha realizzato l'opera, auspica il coinvolgimento dei vandali nei lavori di riparazione, con lo scopo di sensibilizzare la loro coscienza civica.

Daniele Basili

immagine da comune.belvedere-marittimo.cs.it