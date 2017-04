Benedetto XVI e i suoi primi 90 anni. L\'Arte è una porta verso l\'infinito.

Un libro che racconta la bellezza con gli occhi del Papa emerito.

Il Palazzo della Cancelleria Apostolica in Roma sabato 22 aprile a partire dalle ore 11,00 aprirà le porte a Papa Benedetto XVI. In occasione del novantesimo genetliaco di Joseph Ratzinger monsignor Jean-Marie Gervais e il vaticanista Alessandro Notarnicola, presenteranno il volume “Benedetto XVI. L'arte è una porta verso l'infinito. Teologia Estetica per un Nuovo Rinascimento” (edito da Fabrizio Fabbri Editore e Ars Illuminandi) arricchito da Dieci Tavole inedite dell'artista Bruno Ceccobelli che rilegge in chiave simbolica e figurativa il pensiero sull'arte di Joseph Ratzinger.

Affidato il commento delle stesse al professor Mariano Apa, il volume – definito dal cardinale Angelo Comastri nella Prefazione una “meditata raccolta di dissertazioni di Joseph Ratzinger” – ripropone al grande pubblico i novant'anni del Papa Emerito vissuti sulla via pulchritudinis e nella continua ricerca del vero e del bello.

Abbiamo chiesto ad uno dei due autori, Alessandro Notarnicola quali sono stati i sentimenti e le emozioni nel collaborare alla stesura di questo testo di grande spessore e significato: “Questo libro – racconta l’autore – nasce da un'intuizione dell'Associazione culturale "Tota Pulchra" fondata e presieduta da monsignor Jean Marie Gervais di cui curo l'ufficio stampa. Ci domandavamo il modo migliore per omaggiare Papa Benedetto XVI in occasione del suo novantesimo compleanno e subito, senza alcuna incertezza, abbiamo scelto la via dell'arte, quella stessa attraverso cui Ratzinger ha evangelizzato non solo nel corso del suo ministero petrino ma anche negli anni in cui era sacerdote, professore e cardinale. È stata una gioia immensa lavorare a questo progetto editoriale non solo perché è stato promosso e realizzato da persone che amano l'arte e che vivono per essa, dagli editori all'artista Bruno Ceccobelli e al professore Mariano Apa, ma perché siamo convinti che otterrà un ottimo riscontro culturale in Italia, dove il libro è in vendita, e all'estero dove presto arriverà una sorpresa”.



Alla presentazione, che sarà moderata dalla giornalista Veronica Giacometti, prenderanno parte il cardinale Angelo Comastri, Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, e gli stessi curatori del volume. A seguito del saluto introduttivo del cardinale, toccherà a monsignor Gervais accogliere gli ospiti soffermandosi sulla relazione tra Teologia ed Estetica nel magistero di Benedetto XVI. Successivamente interverranno il vaticanista Alessandro Notarnicola, l'artista Bruno Ceccobelli e il professor Mariano Apa, il quale commenterà le Dieci Tavole realizzate dall'artista per la straordinaria occasione. La conferenza stampa di presentazione sarà aperta dall’esibizione degli attori Gianni Dalmaso e Antonello Scarano che reciteranno due discorsi di Papa Benedetto XVI sull’incontro tra arte e fede.



Al termine della presentazione il Maestro Giorgio Carducci dirigerà i ragazzi del Coro dell'Accademia Palatina che si esibiranno con quattro brani di repertorio gregoriano, barocco e popolare, accompagnati alla tastiera dalla direttrice dell’Accademia, Maestra Emanuela Pietrocini.



“Trovare Dio in ogni cosa: è questa l'esortazione del Papa - ci ricorda Notarnicola – e noi abbiamo cercato di farlo al meglio anche aprendo una finestra sulla storia e menzionando tutti i pontefici che hanno commissionato opere magnifiche di una bellezza straordinaria e sublime ad artisti del calibro di Michelangelo, Bernini, Caravaggio e molti altri ancora. Si tratta di una bellezza che custodisce un messaggio, certamente non vacua o fine a se stessa o addirittura narcisistica come lo è oggi. Questo volume raccoglie il pensiero artistico di Joseph Razinger, qualcuno l'ha definito "complesso" altri "prezioso" e altri ancora "una originale biografia". Quello che conta è che al suo interno è ben custodita la parola del Papa e per la prima volta essa assume una forma grazie alle Dieci Tavole realizzate da Bruno Ceccobelli, vere icone sacre dell'età contemporanea”.

A noi non resta che dire Auguri Papa Benedetto e grazie per quanto di prezioso ha lasciato alla nostra Chiesa e per quanto ancora farà per essa.



Don Francesco Cristofaro