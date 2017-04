Benevento: sequestrati due centri per migranti per carenze igienico sanitarie

BENEVENTO, 28 APRILE - La Procura della Repubblica di Benevento ha deciso di porre sotto sequestro in via preventiva due centri di accoglienza per immigrati, uno situato a Benevento, l'altro ubicato a Durazzano.

La decisione è scaturita dopo aver rilevato, nelle due strutture, carenze igienico sanitarie. A gravare però è stato il ritrovamento dei documenti che constatavano l'agibilità degli stabili risultati essere falsi. I due centri, fino a quel momento, davano alloggio a 41 migranti, i quali saranno spostati in altri complessi dediti all’accoglienza.

Immagine da:campanianotizie.com

Caterina Apicella