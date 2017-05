Beni culturali, restituita dai Carabinieri la pala di altare dove pregava don Milani

VICCHIO, 19 MAGGIO 2017 - I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno restituito un quarto frammento della Pala d'Altare del 1721 di fronte alla quale pregava don Lorenzo Milani.

L'intera opera raffigura l'Incoronazione della Vergine ed è stata sottratta dalla Chiesa di Barbiana di Vicchio nel novembre del 1993 assieme ad altri arredi liturgici.

Nel 2017, i Carabinieri hanno recuperato e restituito un ulteriore frammento, di medie dimensioni, costituenti parte della pala d'altare raffigurante l'Incoronazione della Vergine con i Santi Andrea e Lorenzo, attribuita alla Scuola di Anton Domenico Gabbiani.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di appurare che la tela, dopo essere stata sottratta da Barbiana ad opera di un pregiudicato di Scandicci, sarebbe stata commercializzata in un garage del capoluogo toscano ove un altro malvivente, oggi deceduto, l'avrebbe smembrata in almeno sei parti.

L'opera, anche se di non particolare pregio artistico, ha un notevole valore devozionale poichè è il dipinto di fronte al quale pregava don Lorenzo Milani. La pala, esposta al Museo Beato Angelico di Vicchio così come è stata irreparabilmente danneggiata per incrementare le possibilità di vendita, risulta ancora priva delle porzioni raffiguranti la Vergine e Gesù Cristo.

Daniele Basili

immagine da tuttosesto.net