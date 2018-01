Beppe Fiorello all\'Itis Hertz. Identità sociale e Cyberbullismo

ROMA, 14 GENNAIO - “Special Day: Inclusione e Legalità” è il nome dell’incontro organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale Heinrich Hertz di Roma (zona Cinecittà/Anagnina) che s’inserisce fra i quattro appuntamenti di Open Day previsti per l’Orientamento in entrata indirizzati alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

A far da spartiacque, con una nota di riflessione, alle date degli open day, già fissate per il 17 Dicembre, 13 e 27 Gennaio, e 4 Febbraio, si imprime sul calendario del nuovo anno quella del 20 Gennaio, durante la quale l’artista Beppe Fiorello si renderà disponibile per parlare di Inclusione, Legalità, rispetto dell’identità sociale e Bullismo sul Web. Acanto a lui saranno presenti altrettante figure dello stesso credito, come il responsabile del dipartimento di Pubblica Sicurezza, Marco Valerio Cervellini, del Polo Anticrimine, il quale coglierà l’occasione per presentare “You Pol”, un’app ideata dalla Polizia Postale e le Comunicazioni, utile al soccorso delle vittime del Cyber Bullismo. Parteciperà al dibattito anche l’Associazione “Parent Project Onlus”, costituita da gruppo di genitori di ragazzi affetti da Distrofia Muscolare Duchenne e Becker, impegnata attivamente nel sostegno delle famiglie e dei ragazzi con questo tipo di patologia.All’evento saranno presenti anche alcuni elementi della squadra di hockey su carrozzina, l’Asd Albalonga Wheelchair Hockey, del presidente Maila Mastrella, in parte membri della stessa associazione “Parent Project Onlus”. L’obiettivo della Special Day, un giorno speciale così intitolato da alcuni docenti del team per l’Orientamento scolastico, è quello di superare le barriere architettoniche che ostacolano sia gli edifici scolastici sia il pensiero stesso dell’individuo. Limiti da abbattere, ostacoli valicare, trattando appunto i temi utili alla riflessione individuale, per offrire agli studenti tutti gli strumenti efficaci che possano servire a diventare sempre più cittadini consapevoli dell’oggi e del futuro. In questa occasione sarà rappresentato, in ouverture, un breve spettacolo, della durata di pochi minuti, interpretato dagli alunni e diretto dalla compagnia di Teatro dei docenti della Scuola.< >. Un appuntamento per studenti e famiglie, un modo per riflettere insieme a Beppe Fiorello, con il quale sarà possibile dialogare, è solo uno dei tanti eventi che l’Istituto proporrà agli utenti per provare a ripartire dalle nuove generazioni e puntare su quei valori che custodiscono gli adolescenti nel loro percorso di crescita.Save the date.“Special Day: Inclusione e legalità” 20 Gennaio 2018 – Itis “H. Herz”, Via Walter Procaccini, 70, 00173 – Roma.