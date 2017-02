Beppe Grillo: "M5S unica forza politica che può arrivare al 40% senza inciuci e ammucchiate"

ROMA, 7 FEBBRAIO - "Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che può arrivare al 40% senza inciuci e ammucchiate. I dati di oggi in Sicilia lo dimostrano. Per questo Renzi non vuole fare votare gli italiani: sarebbe la sua fine. Al voto, al voto subito!". Sono queste le parole di Beppe Grillo affidate ad un post su Facebook, con le quali introduce i risultati di un sondaggio pubblicato quest'oggi dal quotidiano La Sicilia.

Stando a quanto si apprende dal blog M5S Sicilia, la testata sopra citata ha pubblicato "un rilevamento che sarebbe stato commissionato dal Centrodestra in vista delle elezioni Regionali in Sicilia e i dati dicono che il MoVimento 5 Stelle è al 38%".

"A seguire - viene specificato - ci sarebbe un’altra forza d’opposizione, cioè il Centrodestra che, in caso di coalizione unita, si attesterebbe al 35%. Numeri da brivido, invece, per il Pd che si fermerebbe all’otto% mentre l’intera coalizione che ad oggi sostiene Rosario Crocetta totalizzerebbe il 18%".

In calce, l'affondo finale: "Mentre i partiti cercano di fare numeri attraverso coalizioni ed inciuci, noi raccogliamo i frutti di 5 anni di lavoro al fianco dei cittadini, e ci apprestiamo ad affrontare una campagna elettorale senza esclusione di colpi ma che darà finalmente alla Sicilia un Governo onesto e competente".

Nel mentre, invece, per quanto riguarda le vicende romane, quest'oggi, dai principali organi di stampa è stata diffusa la notizia che Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, sarebbe indagato dalla Procura di Roma per concorso in abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine da parte della sindaca pentastellata. E sulla prima cittadina della Capitale, Grillo spende parole di elogio e di incoraggiamento: "Il M5S sta amministrando la città più bella del mondo e siamo orgogliosi di farlo. Abbiamo trovato la capitale devastata, ma non ci siamo spaventati". Dal suo blog Grillo elenca anche "i 43 successi più importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di governo" e sottolinea: "Noi ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e, nonostante le difficoltà, stiamo iniziando a cambiare la città. Non sono parole, sono fatti".

Luigi Cacciatori

Immagine da finanzainchiaro.it