Berdini si dimette e abbandona Virginia Raggi: "Non si può continuare così"

ROMA, 15 FEBBRAIO - Paolo Berdini, assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, ha deciso di dimettersi ufficialmente perché, come ha affermato lui stesso, “Non si può continuare così”.

Ad accelerare le sue dimissioni è stato il “Sì” al nuovo stadio della Roma. Berdini, ha infatti attaccato il Movimento 5 Stelle affermando che “Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto ha provocato immensi danni a Roma”.

“Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. Ringrazio coloro che hanno collaborato con me e le tante persone che mi hanno sostenuto in questi mesi di duro impegno. Da questo momento le mie dimissioni sono irrevocabili”, ha continuato Paolo, dichiarando di abbandonare definitivamente la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le parole dell'assessore non sono passate inosservate, e la stessa Raggi ha voluto commentare affermando: “Adesso basta: abbiamo anche sorvolato sui pettegolezzi da bar, ora prendiamo atto che l'assessore preferisce continuare a fare polemiche piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti”.

Chiara Fossati

immagine da www.tgcom24.it