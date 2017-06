Bergamo, donna travolge con l\'auto e uccide l\'uomo che aveva provato ad aggredirla

BERGAMO, 19 GIUGNO - Una donna ha investito e ucciso a Villongo (Bergamo) un uomo che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima l'aveva minacciata e aggredita con un coltello. L'episodio è avvenuto questa mattina attorno alle 8 in via Roma.

Sembra che la donna conoscesse il suo aggressore, un indiano di 40 anni, che da tempo la infastidiva in modo pesante. Stamattina l'ennesimo appostamento dell'uomo, fuori dal luogo di lavoro della donna, impiegata in Comune a Villongo. Brandiva un coltello e la donna, per evitarlo, sarebbe scappata in macchina travolgendolo. L’aggressore è caduto a terra e a causa delle ferite riportate nell'investimento è morto poco dopo.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilgiornale.it)