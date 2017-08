Bergamo: ragazzo uccide il patrigno e ferisce la madre

BERGAMO, 7 AGOSTO - Oggi, a Bergamo, intorno alle ore 16, un ragazzo di 23 anni avrebbe accoltellato il patrigno e ferito la madre.

La tragica vicenda ha avuto luogo presso un’abitazione in una zona residenziale in periferia di Bergamo, quando un ragazzo avrebbe ucciso con un’arma da taglio il patrigno, un uomo di 40 anni, e ferito la madre. I vicini, allarmati dalle urla della donna, hanno allertato la polizia. Il 23enne è stato fermato dagli agenti della polizia di stato, la madre, invece, è stata trasferita presso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha subito un intervento chirurgico. Sul posto è poi sopraggiunta la polizia scientifica per ulteriori rilievi e definire con certezza la dinamica dei fatti.

Immagine da: bergamo.corriere.it

Caterina Apicella