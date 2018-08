Berlino, Europei di atletica: Daisy Osakue centra la finale nel lancio del disco

BERLINO, 9 AGOSTO 2018 – Daisy Osakue, la discobola azzurra impegnata ai Campionati Europei di atletica leggera in corso a Berlino, si è qualificata per la finale nella gara del lancio del disco.

Dopo aver fatto un primo lancio nullo, la Osakue ha lanciato 58.73 metri alla seconda prova centrando così la qualificazione per la finale, prevista per sabato ore 20.20. Sono stati attimi cruciali per la 22enne, che è rimasta in pedana per la misurazione del lancio dopo che in un primo momento sembrava essere nullo.

Diana Sarti

Fonte foto: Gazzetta.it