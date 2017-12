Berlino, parte di un grattacielo in fiamme: 21 feriti e 20 persone evacuate

BERLINO, 02 DICEMBRE – Sale a ventuno il bilancio dei feriti nell'incendio che ha interessato oggi una parte di un grande condomino berlinese di oltre dieci piani sulla Cecilien Strasse, quartiere est della capitale tedesca.

Tre dei feriti versano ancora in gravi condizioni. Stando a quando riferisce il tabloid Bild, l'incendio sarebbe stato domato nelle prime ore del pomeriggio. Sul posto sono prontamente intervenuti circa 150 tra vigili del fuoco, unità paramediche, agenti di polizia e un elicottero.

Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo venti persone che erano rimaste intrappolate all’interno del palazzo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, sulle quali è stata aperta un’indagine. Le autorità locali fanno sapere che il grattacielo è stato dichiarato inagibile. Si cerca ora un luogo dove far passare la notte alle persone che sono state evacuate.

Luna Isabella

(foto da infooggi)