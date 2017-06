Berlino, mini vertice: Merkel ospita leader europei per il G20 di Amburgo

BERLINO, 29 GIUGNO - Il premier italiano Gentiloni, il ministro inglese May, il presidente francese Macron e Juncker e Tusk, i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea, su invito della Cancelliera Merkel prenderanno oggi parte ad un mini vertice a Berlino in vista del prossimo G20 che si terrà ad Amburgo il 7 e 8 luglio.

In seguito all'esito del G7 di Taormina, i leader dovranno far fronte agli impegni che dovranno prendere in occasione del prossimo summit, così da mostrarsi interessati e uniti nei confronti di alcuni temi come il clima, il commercio e l'immigrazione. Il mini vertice, prima dell'incontro del Gruppo dei Sette di Amburgo, avrà come obiettivo la stabilizzazione delle linee di pensiero comuni e il rafforzamento degli impegni presi durante la conferenza al vertice in Sicilia.

Successivamente alla messa in discussione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sugli accordi di Parigi in seguito al vertice avvenuto a Tarmina, non sono tardate le prime considerazioni da parte di Angela Merkel, la quale avrebbe dichiarato che "i tempi in cui potevamo contare pienamente su altri sono in una certa misura finiti. È ora che l'Europa prenda il destino tra le sue mani".

La Cancelliera avrebbe inoltre confermato che "il cambiamento climatico è una sfida esistenziale per il mondo”,aggiungendo inoltre che “l'accordo di Parigi non torna indietro e non è negoziabile. Per agire, non possiamo aspettare che tutti siano convinti delle prove scientifiche”.

"Dall'uscita degli Usa- avrebbe continuato Angela Merkel- non possiamo aspettarci colloqui facili, il dissenso è aperto. Sono determinata a portare avanti i lavori per adempiere all'accordo di Parigi".

Commentati anche dalla politica tedesca i dati congiunturali dell'UE, migliorati come da valutazione effettuata da Mario Draghi e Jean-Claude Juncker.

Alessia Terzo

Immagine da cdu.de