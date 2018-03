Berlusconi a Matrix gioca la carta Tajani: "Sarà lui a guidare il prossimo governo di centrodestra"

ROMA, 2 MARZO - La notizia era già nell'aria da giorni, ed è lo stesso Silvio Berlusconi a confermarla in diretta tv su Canale 5, ospite di Nicola Porro a Matrix: è Antonio Tajani il candidato premier del centrodestra. "Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia: l'attuale presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra", ha detto Berlusconi.

Pochi minuti dopo, su Twitter, in perfetta sincronia, arriva la conferma di Tajani: "Ringrazio il presidente Berlusconi per il suo atto di stima nei miei confronti. Ho dato a lui, stasera, la mia disponibilità a servire l'Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai nostri concittadini ed al Presidente della Repubblica".

La rivelazione di Berlusconi è arrivata al termine di una giornata importante per il centrodestra, dopo che nel pomeriggio si era tenuta a Roma la manifestazione ufficiale della coalizione Berlusconi-Meloni-Fitto-Salvini, tutti presenti sul palco del Tempio di Adriano. "Siate missionari - ha detto Berlusconi in apertura - andate tutti a votare, andate a prelevare pure le vostre zie vecchiette e portatele a votare".

Sul palco non sono mancate le punzecchiature, soprattutto tra il leader di Forza Italia e Matteo Salvini. Le priorità sono sembrate diverse: per Berlusconi le agevolazioni fiscali per i giovani, per il segretario della Lega l'abolizione della legge Fornero. E poi la questione legittima difesa: quando Salvini ne ha parlato, Berlusconi lo ha spesso interrotto, cercando di stemperare con barzellette e aneddoti sul tema.

Giorgia Meloni, che ha definito la manifestazione di ieri del centrodestra come "manifestazione anti-inciucio", ha invece battuto sui temi dell'occupazione giovanile e del divario economico tra Nord e Sud. "Il nostro obiettivo - ha detto - è quello di riportare a casa i nostri ragazzi che scappano e adeguare le risorse tra Nord e Sud". E poi ha annunciato l'istituzione di nuovi ministeri: "della Giustizia sociale, del Turismo, del Made in Italy, del Lavoro e delle professioni".

Claudio Canzone

Fonte foto: ansa.it