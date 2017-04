Portofino: incidente per Berlusconi, medicato a Milano

PORTOFINO, 29 APRILE - Incidente per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Uscendo da un ristorante a Portofino assieme ai figli, la notte scorsa, Berlusconi è inciampato sul ciottolato e avrebbe battuto la faccia a terra, riportando una ferita al labbro superiore.

Il leader di Forza Italia ha deciso, in via precauzionale, di rientrare subito a Milano per farsi medicare alla clinica Madonnina, dove gli sono stati applicati due punti di sutura. “Niente di grave, è una sciocchezza”, fa sapere il professor Alberto Zangrillo, suo medico curante, in seguito alle dimissioni.

Così gli esponenti di Forza Italia: “Il presidente Berlusconi è scivolato accidentalmente e si è procurato una lieve ferita al labbro superiore, che ha richiesto un breve ricovero alla casa di cura La Madonnina per le suture e le medicazioni del caso”.

In seguito all’accaduto, Berlusconi “non potrà essere presente a Pietrasanta alla manifestazione Ripariamolitalia organizzata dal sindaco Massimo Mallegni e dal responsabile enti locali di Forza Italia Marcello Fiori”.

Luna Isabella

(foto da europinione.it)