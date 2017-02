Berlusconi: "Votare prima di novembre è da irresponsabili"

ROMA, 12 FEBBRAIO - Secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "portare il Paese alle urne in queste condizioni è da irresponsabili".

"Non si può andare al voto a giugno. Le elezioni prima di novembre sono impossibili". In un’intervista per Repubblica, Berlusconi precisa che "è meglio impiegare due-tre mesi in più ed arrivare al voto con una legge elettorale che funzioni, piuttosto che votare subito in una situazione come l'attuale".

Il leader di Forza Italia continua poi parlando della necessità di “un grande accordo sui meccanismi elettorali che per ora non vedo". Per quanto riguarda la leadership del centrodestra, Berlusconi nega l'investitura di Salvini. Con il leader leghista, afferma, "sul programma siamo d'accordo al 95%. Solo sull'uscita dall'euro siamo in disaccordo".

Berlusconi chiosa: "Il centrodestra non può pensare di avere un futuro soltanto intercettando le paure e il malcontento degli italiani. Lo scetticismo degli elettori si batte con la serietà delle proposte e delle idee".

Luna Isabella

(foto da Agorà24)