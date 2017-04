Intervista Berlusconi: non sottovalutare i populismi

ROMA, 02 APRILE - "Credo che uno dei peggiori errori che si possano fare sia quello di parlare con sufficienza del cosiddetto populismo".

Così Silvio Berlusconi durante una lunga intervista al Mattino: “La sufficienza snobistica con la quale la sinistra liquida il populismo, cioè le legittime preoccupazioni di molti cittadini, come se fossero un atteggiamento rozzo e retrogrado, è una tipica dimostrazione di miopia".

In Europa, spiega il leader di Forza Italia, "questi movimenti non soltanto non vincono mai, ma finiscono con il favorire la vittoria della sinistra, come potrebbe accadere con Macron in Francia. Credo che dobbiamo rompere questo schema, sapendo interpretare le ragioni del cosiddetto populismo e tradurle in un progetto serio di governo credibile sul piano internazionale".

"Le classi dirigenti europee sono ad una svolta: o sapranno interpretare le nuove domande che vengono dal popolo, o saranno inesorabilmente messe da parte, magari da forze veramente pericolose come quelle arruolate in Italia da Beppe Grillo".

Per ciò che concerne lo scenario italiano, secondo Berlusconi "immaginare una sorta di innaturale alleanza fra destra e sinistra per combattere Grillo sarebbe il modo migliore per fargli avere nuovi consensi. Anche per evitare il pericolo M5s, di fronte all'implosione e al fallimento del Pd, l'unica soluzione è un centrodestra forte, credibile, vincente, liberale".

Berlusconi precisa infine che "la sfida in Italia non è solo quella di battere i grillini. Il Movimento Cinque Stelle è un pericolo, certamente, ma dobbiamo anche mettere fine al cattivo governo del Partito democratico che non ha risolto nessuno dei problemi del nostro Paese".

Luna Isabella

(foto da newsgo.it)