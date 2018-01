Berlusconi, pensioni minime a 1000 euro "tutte le mamme" e ok reddito dignità

Berlusconi,pensioni minime a 1000 euro e ok reddito dignità.A governo no a politici professione ma chi raggiunto risultati

ROMA, 14 GENNAIO - "Aumenteremo tutte le pensioni minime a 1000 euro al mese". Lo ribadisce Silvio Berlusconi a Domenica Live su Canale 5, parlando dei primi provvedimenti che il centrodestra prenderà qualora arrivasse al governo sottolineando di voler dare l'assegno anche a "tutte le mamme".

Tra le altre proposte anche la garanzia di "un reddito di dignità: se le entrate mensili - dice il Cav - di una famiglia sono sotto l'importo di una certa dignità, allora non sono più i cittadini che devono dare allo Stato ma è il contrario".



Per Berlusconi quindi l'equazione "meno tasse su famiglie, imprese e lavoro" è quella in grado di fare in modo che le "famiglie possano consumare di più, le imprese produrre di più e si possa creare più lavoro". Una situazione che garantirebbe anche "più entrate e fare sì che lo Stato possa quindi aiutare i cittadini rimasti indietro. Bisogna applicare certe formule di governo, e al governo non devono andare politici di professione ma persone capaci che abbiano dimostrato di saper raggiungere risultati difficili".