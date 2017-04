Best of soul tour di Mario Biondi chiudera\' il 27 agosto Summer Arena 2017

Summer Arena 2017, la chiusura sarà affidata il 27 agosto al Best of soul tour di Mario Biondi

SOVERATO (CZ) 08 APRILE - Chiuderà il 27 agosto la seconda edizione della Summer Arena di Soverato, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, con una tappa del suo “Best of soul tour”. E’ Mario Biondi, attualmente in concerto nei teatri di tutta Italia con la tournée che segue l’uscita della raccolta “Best of soul”, un doppio disco celebrativo con cui l’artista catanese festeggia i dieci anni di carriera dal celebre disco d’esordio “Handful of soul”.

Il nuovo album di Mario Biondi è infatti una selezione dei più grandi successi del cantante siciliano, ma comprende anche sette nuovi brani. Tra questi il primo singolo estratto “Do you feel like I feel”, la canzone che vede come autore Nicola Conte, uno tra i più celebri e innovativi artisti jazz italiani. “Best of soul” nasce dall’idea di celebrare l’album, “Handful of soul” che ha fatto conoscere al grande pubblico Mario Biondi e vuole rendere omaggio, attraverso 22 brani, al genere musicale di cui l’artista è unico rappresentante nel mondo.“Best of soul” arriva dopo il successo di “Beyond” certificato Oro e i sei dischi di platino conquistati negli ultimi quattro anni, e conferma Mario Biondi come un artista unico nel panorama musicale italiano, godendo da anni di grande stima anche da parte di pubblico e critica internazionali.I biglietti per assistere al concerto di Soverato possono essere acquistati nelle abituali prevendite e online attraverso il circuito TicketOne e Ticket Service Calabria.INVERNO/PRIMAVERA 2017Fiorella Mannoia09/04Teatro Gentile - Cittanova10/04PalaMilone – CrotoneSUMMER ARENA 2017SoveratoNomadIncontro17/06Il Volo14/07Nek25/07Marracash e Gué Pequeno27/07LYD-EDM Festival11/0812/08Mannarino19/08Francesco Renga21/08Fiorella Mannoia24/08Mario Biondi27/08Per informazioniVia San Giorgio 5, 88100 CatanzaroTel. 0961.872883info@essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it