Bianco, trovati 35kg di marijuana in un campeggio abbandonato

BIANCO (REGGIO CALABRIA), 18 LUGLIO - Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Bovalino, hanno rinvenuto 4 sacchi di nylon, perfettamente occultati tra la vegetazione, contenenti 35 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per l’uso.

Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito delle attività di controllo straordinario del territorio disposte dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi. Gli agenti sono intervenuti in località Dromo, nel Comune di Bianco, all'interno di alcuni terreni recintati del campeggio "Ionio Blu", attualmente in stato di abbandono. La sostanza stupefacente era contenuta in 33 sacchetti in plastica. Dopo il rinvenimento è stata sottoposta ad analisi chimiche presso i laboratori di Polizia Scientifica ed opportunamente sequestrata.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine primativvu.it)