Biathlon, sprint amaro per Lisa Vittozzi: fuori dal podio per due decimi

HOCHFILZEN, 10 FEBBRAIO - Ancora una beffa per la nazionale Italiana al mondiale di Hochfilzen, Austria. Ieri il quarto posto nella staffetta mista, oggi nuovamente fuori dal podio per un soffio. Nello sprint femminile, Lisa Vittozzi è infatti medaglia di legno per soli due decimi di secondo.

Al termine dei tre giri di 2,5 km e dei due poligoni, l'oro va alla ceca Gabriela Koukalova, protagonista di una gara perfetta, vinta battendo nel finale la tedesca Dahlmeier (che ha chiuso a 4 soli secondi di distacco).Più lontana invece la francese Chevalier, sul gradino più basso del podio adoltre 20 secondi dalla vetta.

Di assoluto rilievo la performance delle atlete italiane. Nonostante i pronostici non vedessero le nostre connazionali tra le favorite, Lisa Vittozzi (quarta) e Federica Sanfilippo (quinta) hanno condotto una gara di tutto rispetto, dove a mancare è stata soltanto la gioia finale di una medaglia. Deludenti invece le prestazioni delle altre due azzurre, Alexia Runggaldier e sopratutto Dorothea Wierer, sulla quale erano riposte le maggiori aspettative, rispettivamente 42/a e 21/a.

Paolo Fernandes



Foto: fondo Italia