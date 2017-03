Biella, giovane donna avverte un malore in strada: soccorritori trovano un feto nella sua borsa

BIELLA, 05 MARZO- Una giovane donna, è stata soccorsa oggi a Candelo, in provincia di Biella. Un passante, notata la donna svenuta sul bordo della strada, sporca di sangue, ha subito dato l’allarme.

I soccorritori giunti sul luogo hanno prontamente ritenuto che il malore fosse la conseguenza di un aborto, ipotesi confermata quando, cercando alcuni documenti nella borsa della donna, hanno trovato il feto. Attualmente la ragazza, ricoverata nel reparto di ginecologia dell’ospedale Degli Infermi, è stata sottoposta ad un intervento di raschiamento, ma le sue condizioni non sono gravi.

La donna, di origini straniere, forse proveniente dalla Nigeria non parla italiano e sarebbe sul territorio in maniera irregolare dato che non è stato trovato alcun documento. In aggiunta non sarebbe ancora stata identificata poiché tra i suoi affetti personali non ci sarebbero documenti di identità. Il sospetto è che possa trattarsi di una vittima della tratta di essere umani a sfondo del sessuale. Sfruttata, la donna nigeriana avrebbe continuato a lavorare nonostante fosse incinta. Verrà ascoltata dai carabinieri poiché non è stato ancora possibile ricostruire tutta la vicenda. La procura di Biella ha aperto un'inchiesta.

immagine da: la stampa.it

Caterina Apicella