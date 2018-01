Big E. ecco il nuovo album "Thrust"

LAMEZIA TERME (CZ), 14 GENNAIO - È uscito il 13 gennaio 2018 il nuovo album del rapper Big E, classe 1999, da Lamezia Terme (Catanzaro). Il titolo del progetto è “Thrust”, che letteralmente significa attacco, offensiva.

Questa idea è ripresa chiaramente anche nella copertina: spicca il colore rosso e un’animale, la tigre, che con gli artigli e con i denti, simboleggianti la musica, si prende con forza ciò che desidera (un posto nel rap game nazionale).La “rivoluzione”, annunciata nei singoli che hanno preceduto il disco, con l’uscita di questo è stata completata, l’attacco è stato sferrato.Il disco contiene 8 tracce che riprendono le sonorità trap e new school del momento e vari sono i contenuti: si spazia infatti da pezzi più freschi e meno impegnati, ad altri più introspettivi che descrivono situazioni di vita vissuta e stati d’animo dell’artista.Hanno collaborato, con le loro produzioni musicali, beatmakers di fama nazionale (Kanesh, Kaizén, The Essence e Ombra), oltre al solito Dark Fox.Unico featuring, la cantante lametina classe 2002, Chiara Vescio, con un ritornello nel brano “Hold Me”.Tutto il progetto grafico è stato curato da Samuele Giudice, di Look Production, e la postproduzione al rinomato Opera Silenzio.Il disco è disponibile su Spotify, sul profilo "Big E aka YoungRico" ( https://open.spotify.com/album/4tdJSHrZVUob8itFy2tLlt?si=3-0OwdB1TpGRG8cesO77Wg ) e acquistabile in tutti i maggiori storesdigitali (Amazon Music, Google Play, ITunes, ecc…). A breve saranno disponibili anche le copie fisiche.Sono in programma anche alcuni live shows in città e dintorni, oltre a nuovi video.Buon ascolto a tutti!

