Bimba di tre anni muore soffocata da un acino d\'uva

VIMERCATE, 8 MAGGIO - Una bimba di tre anni, residente a Vimercate (Monza), è morta soffocata lunedì sera a causa di un acino d'uva.



La piccola era arrivata in codice rosso all'ospedale di Vimercate domenica 6 maggio, già in arresto cardiaco. Grazie al lavoro dei medici è stata rianimata e il cuore ha ricominciato a battere, così si è deciso per il trasferimento all'ospedale Buzzi di Milano, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Lunedì, però, le condizioni sono peggiorate e la bimba ha perso la vita.



Al momento l'autopsia non sarebbe ancora stata disposta. I genitori della bimba verranno sentiti dai carabinieri per accertare l'accaduto.

