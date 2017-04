Velletri, bimbo cade in un pozzo: è grave

ROMA, 1 APRILE - Un bambino di due anni è caduto in un pozzo ed è stato estratto vivo dai vigili del fuoco, ma verserebbe in gravi condizioni.

L’incidente è accaduto a Velletri, all’interno di una proprietà agricola. Il piccolo, rimasto sott'acqua a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118, prontamente intervenuti con ambulanza e automedica, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

Il bambino, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in un pozzo profondo nove metri. Fortunatamente l'allarme è scattato con tempestività e i vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a recuperare il piccolo vivo. Quattro squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso, insieme al nonno, il piccolo finito nel pozzo.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)