Tutti alla ricerca del bimbo di 11 anni scomparso a Mirandola

Bimbo di 11 anni scomparso a Mirandola, via alle ricerche, I parenti hanno denunciato il fatto ai carabinieri

MODENA, 26 MAGGIO - Sono state avviate le ricerche di un bimbo di undici anni, scomparso dalle 16 di ieri, a Mirandola (Modena). I parenti hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

La zia del bambino, che questa sera avrebbe dovuto partecipare alla recita della sua classe, ha raccontato di aver

visto il nipote per l'ultima volta ieri pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola.



Proprio gli zii, nella serata di ieri, non vedendo rientrare il nipote hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Mirandola. Le indagini sono in corso e la foto del bambino è stata diramata alle forze dell'ordine anche fuori provincia.