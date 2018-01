Bimbo morto per meningite meningococcica

Bimbo morto alla Spezia per meningite meningococcica. Avviata profilassi per chi ha avuto contatti con il bambino

GENOVA, 18 GENNAIO - Il bimbo di 5 anni deceduto all'ospedale Sant'Andrea del La Spezia stamattina è morto per meningite da meningococco. Lo comunica la Regione Liguria. Sono state predisposte le procedure standard per la gestione dei casi di sepsi meningococcica. Nel primo pomeriggio verrà attuata la profilassi antibiotica per i soggetti che hanno avuto contatti stretti col bambino.

Nel primo pomeriggio i direttori delle due strutture complesse si recheranno presso il plesso scolastico comprensivo della scuola materna frequentata dal bambino per fornire tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica. Nel frattempo l'agenzia regionale per la salute Alisa ha provveduto a costituire una commissione di verifica incaricata degli approfondimenti e delle valutazioni necessarie. La commissione è composta da Claudio Viscoli, direttore del dipartimento Malattie infettive del Policlinico San Martino, Elio Castagnola, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Giannina Gaslini, Roberto Carloni, direttore della Prevenzione (Alisa), Lorenzo Bistolfi, direttore Cure Primarie (Alisa), Francesco Bermano del 118 Policlinico San Martino.