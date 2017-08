Bitonto, accoltellato 25enne per lite in strada: morto

BITONTO (BARI), 16 AGOSTO - Un 25enne di Bitonto, Giuseppe Muscatelli, è stato ucciso con una coltellata al torace dopo una discussione maturata in strada con un altro automobilista. Stando a quanto accaduto, la vittima sarebbe stata coinvolta in un lieve tamponamento, che lo ha portato a fermarsi con l’auto per chiarire la vicenda con un altro automobilista. A quel punto, un terzo automobilista si sarebbe avvicinato al 25enne, poiché l’auto dello stesso sarebbe stata da intralcio. La discussione ha così portato alla morte di Muscatelli.

L’accaduto ad ora di pranzo, nei pressi di via della Repubblica, in pieno centro. L’auto di Muscatelli si sarebbe lievemente scontrata con un’altra. A quel punto i due conducenti sono scesi per la constatazione amichevole. L’auto del Muscatelli sarebbe stata da intralcio per le altre vetture nel mezzo della conversazione. Da qui, l’intervento del terzo automobilista, che ha ucciso il ragazzo.

Dopo il colpo letale il ragazzo ha provato a trascinarsi chiedendo aiuto, ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. A nulla sono servite tuttavia le cure dei medici, dato che Muscatelli è poi deceduto due ore dopo. Ora è caccia all’aggressore, con gli interrogatori dei testimoni e dei passanti e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta