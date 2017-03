Bitonto, ragazza si apparta con il fidanzato e viene ferita a colpi di arma da fuoco

BITONTO, 10 MARZO - Si era appartata ieri sera con il fidanzato, una ragazza di venti anni, di cui non si conosce il nome, ed è stata ferita con alcuni colpi di arma da fuoco provenienti da un'auto vicina. L'incidente è avvenuto vicino allo stadio di Bitonto, in provincia di Bari. Il fidanzato è un ragazzo di ventinove anni, conosciuto dalla polizia per consumo di droga.

Subito dopo l'accaduto, avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, la coppia è fuggita con l'auto, una Chevrolet Matiz, ma gli aggressori li hanno seguiti, senza però riuscire a raggiungerli.

I due ragazzi si sono dovuti fermare a causa di una ruota che si è bucata a causa dell'alta velocità con cui l'auto viaggiava. La ragazza è stata immediatamente soccorsa dal 118 che l'ha trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata medicata.

La ferita è stata provocata sulla regione lombare sinistra, e secondo i medici potrebbe guarire in pochi giorni.

La polizia, intanto, sta indagando sull'accaduto e si è recata sul posto per capire quale tipo di arma da fuoco sia stata utilizzata e, soprattutto, chi sia il responsabile dell'aggressione.

Chiara Fossati

immagine da cronachemaceratesi.it