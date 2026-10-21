Blitz a Torino, laboratorio di droga in appartamento studentesco

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Un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di uno studente universitario di 18 anni, iscritto alla facoltà di Ingegneria dei Materiali, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato nel quartiere Pozzo Strada di Torino, dopo una segnalazione giunta al 112 NUE.

La segnalazione e l'intervento

A dare l'allarme è stata la referente dell'immobile, contattata da tre studenti fuori sede che convivevano con il giovane. I coinquilini avevano notato un forte odore acido provenire dalla stanza del ragazzo e, insospettiti, hanno deciso di rivolgersi alle autorità. Gli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo e dell'U.P.G.S.P. sono intervenuti tempestivamente, effettuando una perquisizione nell'appartamento.

Il laboratorio clandestino

All'interno della camera, gli operatori hanno scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino allestito con ampolle, pipette, provette, solventi chimici (tra cui acetone e soda caustica), reagenti e altra strumentazione. Le attrezzature erano evidentemente utilizzate per la produzione di sostanze stupefacenti.

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Il sequestro record

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno sequestrato 1,280 kg di N,N-Dimetiltriptammina (DMT), una potente sostanza psicotropa e allucinogena appartenente alla famiglia delle triptamine. La droga era suddivisa in 1023,9 grammi di sostanza liquida vischiosa e 257 grammi di sostanza vegetale essiccata in polvere. Inoltre, è stato rinvenuto un ulteriore contenitore con alcuni grammi di hashish, per cui il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente.

Le indagini in corso

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell'indagato fino alla sentenza definitiva. Si precisa che i fotogrammi e i video allegati al comunicato stampa sono stati realizzati solo come supporto e non fanno parte degli atti del procedimento.