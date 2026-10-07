Blitz allo Zen di Palermo: sequestrati fucili e arrestati due spacciatori

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Un'operazione ad alta tensione quella condotta dai carabinieri di Palermo nel quartiere Zen, dove le forze dell'ordine hanno sequestrato due fucili di caccia e tratto in arresto due giovani, uno di 22 e l'altro di 26 anni, sorpresi a spacciare droga. L'uomo più grande era già agli arresti domiciliari.

Il ritrovamento delle armi

Nel corso del blitz, i militari hanno rinvenuto due fucili di caccia: uno con la matricola abrasa e l'altro rubato a Montelepre nel mese di settembre. Le armi erano nascoste tra i cunicoli dei casermoni di via Rocky Marciano, una zona nota per la complessa conformazione urbanistica. I fucili sono stati affidati ai Ris per gli accertamenti balistici, che potrebbero collegarli ad altri episodi criminali.

Arresti per spaccio

I due arrestati, di 22 e 26 anni, sono stati colti in flagranza mentre cedevano sostanze stupefacenti. Il più grande dei due, già sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà ora rispondere anche di evasione. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che mira a contrastare lo spaccio e l'illegalità diffusa nel quartiere.

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Furti di energia elettrica

Durante il blitz, sono state denunciate nove persone, di età compresa tra i 26 e i 54 anni, per furto di energia elettrica. I tecnici dell'Enel hanno individuato pericolosi allacci abusivi che bypassavano i contatori, collegando direttamente le unità abitative alla rete di distribuzione pubblica. Una pratica che non solo costituisce reato, ma mette a serio rischio la sicurezza degli abitanti, esponendoli a possibili incendi e blackout.

Un quartiere sotto controllo

L'operazione allo Zen conferma la costante attenzione delle forze dell'ordine in una delle zone più difficili di Palermo. Il contrasto allo spaccio e ai reati contro il patrimonio è una priorità, ma resta fondamentale anche la collaborazione dei cittadini per segnalare situazioni sospette.