Blitz antidroga a Ponticelli: due donne arrestate dalla Polizia di Stato

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione congiunta degli agenti del Commissariato di Ponticelli, sotto la guida della Questura di Napoli, ha portato all'arresto di due donne, rispettivamente di 50 e 43 anni, entrambe con precedenti penali, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il blitz è scattato nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio nel quartiere orientale della città.

Il ritrovamento durante la perquisizione

Durante il controllo domiciliare, effettuato nell'abitazione delle due donne a Ponticelli, gli agenti hanno scoperto materiale utile al confezionamento delle dosi. Ma è stato all'interno di un nascondiglio insolito che è emersa la prova decisiva: ben 56 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, erano occultati nella cassetta per l'accensione della luce della camera da letto. Un dettaglio che conferma l'attenzione dei pusher nel mascherare le attività illecite.

Le conseguenze legali

Le due donne, tratte in arresto dagli operatori, dovranno ora rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga, che la Polizia di Stato conduce quotidianamente sul territorio napoletano. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza dei controlli mirati nelle zone considerate sensibili.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un quartiere sotto osservazione

Ponticelli, area già nota per episodi di criminalità legata allo spaccio, continua a essere al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. Il sequestro di cocaina e l'arresto delle due donne rappresentano un segnale forte nella lotta al narcotraffico locale, ma anche un monito per chi pensa di poter agire impunemente. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti nella rete di distribuzione.