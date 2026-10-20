Blitz della Guardia di Finanza a Pisa: maxi sequestro di prodotti non sicuri

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La Guardia di Finanza di Pisa ha messo a segno due importanti operazioni contro la vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. In totale, sono stati sequestrati 106.114 articoli tra bigiotteria e dispositivi elettronici, potenzialmente pericolosi per i consumatori. Se immessi sul mercato, avrebbero fruttato oltre 250mila euro.

Primo intervento: bigiotteria senza indicazioni obbligatorie

Nel primo caso, i finanzieri del Gruppo di Pisa hanno controllato un negozio di souvenir in pieno centro gestito da un cittadino del Bangladesh. All'interno dell'esercizio sono stati trovati e sequestrati 87.878 articoli di bigiotteria – bracciali, collane e orecchini – privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo. Tali informazioni sono essenziali per consentire agli acquirenti di conoscere caratteristiche e provenienza dei prodotti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione di 1.032 euro, con segnalazione alla Camera di Commercio.

Secondo intervento: dispositivi elettronici potenzialmente pericolosi

Il secondo controllo ha riguardato un esercizio commerciale vicino alla stazione centrale, gestito da un cittadino cinese, specializzato nella vendita di prodotti elettronici. Qui sono stati sequestrati 18.236 articoli, tra cui 13.175 luci LED, 293 lampade a batteria, 3.320 batterie stilo e 1.448 auricolari Bluetooth. Questi ultimi riportavano anche segni distintivi di un noto marchio americano. Tutti i prodotti erano privi dei requisiti di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute. Il negoziante è stato denunciato alla Procura di Pisa per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Come previsto dalla legge, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva.

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Impegno della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori

Le operazioni confermano l'attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare la diffusione di prodotti insicuri, garantendo ai consumatori informazioni corrette e tutelando gli operatori onesti dalla concorrenza sleale. Un mercato competitivo passa anche attraverso il rispetto delle norme a tutela della salute e della trasparenza.