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Blitz della Polizia al Borgo di Taranto: chiusi due ristoranti per gravi violazioni igieniche

Redazione
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Blitz della Polizia al Borgo di Taranto: chiusi due ristoranti per gravi violazioni igieniche
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Nel quartiere Borgo di Taranto, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio finalizzata alla tutela della salute pubblica e dei consumatori. L'iniziativa, voluta dal Questore Michele Davide Sinigaglia, ha portato alla sospensione immediata di due attività di ristorazione e a sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro.

Un'operazione congiunta per la sicurezza alimentare

L'intervento, coordinato dalla Divisione Polizia Amministrativa e dal Commissariato Borgo, ha visto la partecipazione sinergica di diverse unità: personale dell'Ufficio Immigrazione, agenti della Polizia Locale di Taranto e tecnici dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Veterinario dell'ASL di Taranto. L'obiettivo era verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di tracciabilità degli alimenti negli esercizi commerciali del quartiere.

Irregolarità in un ristorante etnico

Durante le ispezioni, un ristorante etnico è stato trovato in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti, con attrezzature sporche e alimenti di origine animale e vegetale conservati in modo improprio. Circa 200 kg di cibo privo di tracciabilità sono stati sequestrati e avviati alla distruzione. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni per 2.500 euro e disposta la chiusura immediata dell'esercizio fino al ripristino dei requisiti di legge.

Problemi anche in una pizzeria

Analoga sorte per una pizzeria, dove i controlli hanno evidenziato mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare, omesso aggiornamento della SCIA e assenza di tracciabilità dei prodotti. Sono stati sequestrati e distrutti altri 80 kg di generi alimentari non conformi. Anche in questo caso, i responsabili dell'ASL hanno disposto la chiusura immediata dell'attività.

Bilancio dei controlli e sanzioni

Complessivamente, l'operazione ha portato all'accertamento di sei illeciti amministrativi con sanzioni per 7.500 euro. L'attenzione delle autorità resta alta sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, con l'obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini e agli esercenti che operano nella legalità.


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