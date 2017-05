Blitz in Stazione Centrale. Pd: "Operazione di dubbia utilitÃ "

MILANO, 3 MAGGIO - Dopo il maxi blitz eseguito dalle forze dell'ordine in Stazione Centrale a Milano, le critiche da parte delle forze politiche non sono tardate ad arrivare. Primo fra tutti il Partito Democratico, che ha affermato che questa operazione potrebbe essere di dubbia utilità. Al contrario, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e molti altri partiti approvano e sperano che questo non rimanga un fatto isolato.

“Un'operazione dalla dubbia utilità ed evocativa di tristi vicende della storia”, ha affermato Onorio Rosati, consigliere regionale del Pd.

Il capogruppo in commissione affari costituzionali alla Camera, Fiano, ha invece condannato ancora una volta la presenza di Matteo Salvini, leader leghista, che ieri ha affiancato l'operazione delle forze dell'ordine in stazione Centrale. “Salvini non è nuovo a performance in cui strumentalizza o il dolore o il lavoro altrui con un selfie. Così fu in occasione degli attentati a Bruxelles facendosi fotografare sui luoghi degli atti terroristici ed ora lo fa con l'operato della polizia a Milano. Non contento di saltellare da uno studio televisivo all'altro ora, per contendere il mercato della paura ai 5 stelle, si vorrebbe appropriare squallidamente dell'operato delle forze dell'ordine”, ha affermato.

Il Movimento 5 stelle, al contrario, ha elogiato l'azione attraverso le parole di Patrizia Bedori, capogruppo del Comune di Milano: “Nel rispetto della legalità non possiamo che essere contenti del blitz di oggi in stazione centrale. Premesso questo, se quello di oggi sarà un fatto isolato sarà stato inutile. Il blitz di oggi, apprezzato e per il quale non possiamo che ringraziare le forze dell'ordine per il loro lavoro, ha senso solo se da domani ci sarà un presidio fisso in grado di garantire sicurezza a tutti i cittadini, turisti e pendolari 24 ore su 24, sette giorni su sette.”

Chiara Fossati

immagine da adnkronos.it