Bloccato motoscafo con 700 chili di marijuana a Otranto (LE)

LECCE, 30 AGOSTO - Due trafficanti albanesi, sono stati arrestati questa mattina all’alba nelle acque di Otranto, dalla Guardia di Finanza, a bordo di un motoscafo, con oltre sette quintali di marijuana per un valore stimato di 7 milioni di euro.

E’ il resoconto dell’operazione delle Fiamme Gialle, scattata all'alba di oggi, con il supporto dei mezzi aeronavali impegnati nell'operazione "Themis 2018" dell'Agenzia Frontex coordinata, a livello nazionale, dall'lnternational Coordination Centre, istituito presso il Comando operativo aeronavale Guardia di Finanza di Pratica di Mare e in Puglia, dal Gruppo aeronavale Guardia di finanza di Taranto.

Intercettata al largo dei laghi di Alimini, a nord di Otranto, l’imbarcazione sospetta si dirigeva verso le coste italiane. I militari, hanno raggiunto il natante intimando l'alt, ma i conducenti hanno aumentato la velocità.

A nulla è valso il tentativo di fuga, i veloci mezzi del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Bari, dopo un breve inseguimento, hanno abbordato il motoscafo, bloccandolo.

A bordo 32 pacchi di contenenti marijuana. Il semicabinato di 8 metri circa è stato condotto agli ormeggi della Sezione operativa navale di Otranto.

Due albanesi di 30 e 36 anni sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.

Anche in questa circostanza, è stata messa in moto la ormai stabile e consolidata collaborazione operativa e informativa con le autorità di polizia albanesi, tramite il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di finanza di stanza a Durazzo e l'Ufficio di collegamento della polizia albanese in Italia.

Dall'inizio dell'anno 2018, sono state sequestrate 13 imbarcazioni, circa 14 tonnellate di marijuana e 33 sono gli arrestati dalla Guardia di finanza in Puglia.

Luigi Palumbo