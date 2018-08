Block notes personalizzati: ecco come scegliere le varie caratteristiche

I block notes personalizzati sono ancora oggi molto utilizzati dalle aziende ma anche dalle realtà più piccole, che li sfruttano come gadget promozionali. Se infatti altri oggetti di cancelleria potrebbero rivelarsi un po’ più costosi, i block notes hanno prezzi sicuramente molto convenienti e sono utilissimi. Non si rischia quindi che vengano cestinati, ma si possono distribuire sia ai dipendenti dell’azienda che ai clienti. Naturalmente però devono essere personalizzati con il logo e alcune informazioni di base: solo in questo modo si può raggiungere lo scopo promozionale di fondo.



Block notes personalizzati: consigli per risparmiare

Per stampare dei block notes personalizzati si possono seguire due strade: rivolgersi alla copisteria locale oppure affidarsi ad una tipografie online. Quello che cambia è solo il prezzo, che nel primo caso risulterebbe nettamente più alto. Al contrario, se ci affidiamo al mondo del web possiamo stampare dei block notes completamente personalizzati e di alta qualità a prezzi effettivamente molto concorrenziali. Questo perché le tipografie online hanno molti meno costi di gestione da sostenere e quindi possono permettersi di uscire sul mercato con tariffe vantaggiose. Se quindi il vostro budget è limitato o comunque dovete cercare di risparmiare il più possibile, il consiglio è quello di far stampare i vostri gadget da una copisteria online.



Per andare sul sicuro posso dirvi che su Print24 block notes personalizzati di qualsiasi formato e di alta qualità hanno costi che arrivano alla metà rispetto ad una copisteria tradizionale.

Come scegliere le varie caratteristiche del block notes.



Se sceglierete di affidarvi ad una tipografia online come Print24, potrete realizzare la grafica direttamente online ed è talmente semplice ed intuitivo che impiegherete meno di 10 minuti. Vi basterà inserire il logo e il testo al posto giusto. Dovrete però scegliere le caratteristiche dei vostri block notes in autonomia ma tranquilli perché è davvero facilissimo! Vediamo però alcune cose che conviene sapere prima di effettuare l’ordine, in modo da non commettere qualche errore di valutazione.



• La grammatura della carta per un block notes solitamente è di 90 g/m² ma potete anche optare per gli 80 g/m² della carta riciclata. Il prezzo rimane praticamente invariato.

• Per quanto riguarda il formato, quelli più utilizzati sono l’A4 (per i block notes grandi) e l’A5 (per i block notes piccoli). Potete però scegliere le dimensioni che preferite perché le opzioni sono diverse.

• I block notes non prevedono grandi lavorazioni: i fogli sono tutti incollati alla testa e sul retro viene applicato il classico cartoncino. Tuttavia, potete decidere la tipologia di foglio, che può essere normale oppure forato e quindi adatto ad essere inserito in raccoglitori rigidi ad anelli.

• Un fattore da considerare sempre è il numero di copie. Spesso infatti si tende a ordinarne di meno per risparmiare ma funziona esattamente al contrario! Più block notes ordinerete e meno li pagherete quindi vi conviene piuttosto acquistarne qualcuno in più. Le migliori copisterie vi offrono anche la possibilità di ordinare anche solo un block notes ma vi accorgerete subito che non conviene affatto.