Blue Whale, presunto caso a Torino per tagli su braccia e labbra

TORINO, 25 MAGGIO - Da giorni non si fa altro che parlare della Blue Whale challange, un terrificante gioco della morte nato in Russia e che si sta piano piano diffondendo anche nel nostro Paese. Proprio negli ultimi giorni sembra sia giunto anche a Torino.

Il fenomeno è stato documentato la scorsa settimana attraverso un servizio de “Le Iene”. È stato spiegato come i ragazzini vengano addescati dai cosiddetti “Curatori” e, giorno per giorno, vengano guidati in cinquanta prove. L'ultima, la più macabra e assurda, è quella di lanciarsi dal palazzo più alto della città in cui ci si trova, portandoli quindi al suicidio quasi assicurato.

Un caso sospetto sarebbe stato segnalato all'istituto superiore Moncalieri di Torino, quando un'insegnante, avvisata da alcuni compagni, ha notato dei tagli sulle braccia e sulle labbra di una delle studentesse. La professoressa, allarmata, avrebbe riferito la situazione al preside, che ha chiamato immediatamente i Carabinieri.

La ragazza, di cui non è stata resa nota l'identità, è stata portata in caserma e, poco dopo, sono intervenuti anche gli assistenti sociali. Lei, sotto pressione, ha negato il tutto, ma anche questo farebbe parte del gioco. I “Curatori”, infatti, obbligano sotto minaccia i ragazzi di non parlare di ciò che stanno facendo.

I tagli su braccia e labbra sono stati esaminati all'ospedale Regina Margherita e, secondo le prime analisi, richiamerebbero la forma di una balena, il simbolo principale della challenge. Il taglio sul labbro, invece, corrisponderebbero alla prova prevista per il quattordicesimo giorno di prove.

La ragazza, quando i medici hanno chiesto il perché di questi tagli, ha risposto “È una cosa mia, statene fuori”.

Questa potrebbe essere l'ennesima testimonianza di ciò che questo gioco della morte sta portando nelle vite degli adolescenti. Le famiglie e i ragazzi stessi sono sempre più allarmati da questa situazione che, velocemente, si sta diffondendo a macchia d'olio.

Chiara Fossati

immagine da lanimafaarte.it