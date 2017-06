Blu Whale: carabinieri Molfetta, salvato ragazzo da suicidio

MOLFETTA, 2 GIUGNO - Sono in corso indagini sul caso di un 17enne che e' stato soccorso dei carabinieri mentre era fermo sui binari a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Molfetta.

Era stata una telefonata anonima al 112 a far intervenire i militari, verso le 6 del mattino, segnalando il ragazzo che sembrava quasi assente. Una volta sul posto, al sopraggiungere di un treno, i militari, scavalcata la recinzione, senza perdere tempo, hanno afferrato il ragazzo per un braccio e dopo, averlo trascinato, lo hanno tratto in salvo. Il 17enne, che non ha saputo dare spiegazioni, presentava anche evidenti segni di autolesionismo: tagli sulle braccia e sulle mani. Inoltre a un certo punto il ragazzo ha tenuto a precisare che non c'entra nulla il Blue Whale, una sfida social che spingerebbe ad affrontare 50 prove estreme in 50 giorni.I genitori, accorsi immediatamente, hanno ringraziato i carabinieri, mentre il ragazzo e' stato trasportato presso il Policlinico di Bari per le cure del caso. Sequestrati tutti i mezzi elettronici di comunicazione del giovane per verificare la sussistenza di eventuali elementi utili per ricondurre l accaduto al terribile gioco online. Resta il fatto che il giovane negli ultimi giorni si era recato al cinema per vedere un film horror e, confidandosi con la madre, in ospedale, ha anche detto che passeggiava lungo la strada ferrata sin dalle 4.00 del mattino. I carabinieri indagano, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Bari e da quella Ordinaria di Trani, per istigazione al suicidio, aggravata, poiche' in danno di minorenne.