Blue Whale: sventato suicidio a Catania, denunciato un sedicenne cosentino

CATANIA, 5 GIUGNO 2017 - La Polizia Postale di Catania è riuscita ad intercettare e a salvare da un potenziale suicidio una giovane vittima catanese del "Blue Whale", la macabra moda di internet che culmina con il salto nel vuoto da un palazzo.

I poliziotti hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 16 anni residente in provincia di Cosenza. Per lui un'accusa pesante: istigazione al suicidio.

L'indagine è partita da una segnalazione alla Polizia Postale da parte di una ragazza catanese, venuta a conoscenza di una sua amica caduta nel rete del terribile. I poliziotti hanno immediatamente contattato la ragazza e suoi i genitori. Dall'analisi del cellulare, gli agenti hanno scoperto una chat nella quale un utente dava conferma che la minore era entrata nel Blue Whale, affermando "che non poteva piu' ritirarsi e che l'ultima prova da superare consisteva nel suicidarsi, buttandosi da un edificio alto".

Le indagini, poi, hanno permesso di identificare l'utente istigatore, nei confronti del quale la Procura per i Minorenni di Catania ha emesso un decreto di perquisizione locale e informatica, e il sequestro dei dispositivi.

I dispositivi sequestrati al ragazzo sono al vaglio degli inquirenti. Gli agenti sono alla ricerca di ulteriori elementi investigativi per verificare se abbia altri adescato altri soggetti. Il ragazzo ha confermato i fatti ai poliziotti, aggiungendo che lui stesso era stato avvicinato attraverso Instagram.

Daniele Basili

immagine da corriere.it