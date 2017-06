Boldrini: "Oggi si fa fatica ad affermare per legge nuovi diritti civili"

ROMA, 15 GIUGNO – Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati dal mese di marzo 2013, in occasione della presentazione del libro, "Bruno Trentin I diari 1988-1994" presso la sala della Lupa, a Montecitorio, ha parlato sul tema dei nuovi diritti, sia civili che sociali.

"Oggi si fa fatica ad affermare per legge nuovi diritti civili. Penso alla cittadinanza per i bambini stranieri che nascono in Italia o alla decisione sul testamento biologico", ha affermato, e continuando "Ed insieme a questa fatica, che riguarda le conquiste civili, c'è un arretramento sul piano dei diritti sociali. Non possiamo trascurare un dato: cresce il numero di persone che non possono permettersi visite specialistiche. Non possiamo sottovalutare il fatto che basta spesso un imprevisto per precipitare nella fascia di povertà; che il lavoro, quando c'è, è precario e perde valore"

Caterina Apicella