Boldrini su accordo Pd-FI: "Tra loro guanti bianchi e prove tecniche di intesa"

ROMA, 23 FEBBRAIO - "Tra Renzi e Berlusconi ci sono guanti bianchi, il che fa pensare male. Pd e FI non si sfiorano neanche nel dibattito pubblico, ai maligni fa pensare che ci sia già un'alleanza". Laura Boldrini non usa mezzi termini, parla espressamente di "prove tecniche di intesa" tra il Partito Democratico e Forza Italia, e lo fa in diretta su Radio Capital, ospite questa mattina a Circo Massimo.

Immediata la replica del Pd, che arriva da Ravenna, per bocca del vicesegretario Maurizio Martina: "Vorrei dire a Laura Boldrini che i fatti sono più chiari delle parole. Chi divide il centrosinistra aiuta la destra nei collegi territoriali e purtroppo Liberi e Uguali ha scelto questa via, aiutando nei fatti Forza Italia e Lega".

A proposito di prove di intesa, l'intervento della Boldrini a Radio Capital è stato anche l'occasione per parlare di un possibile accordo tra Leu e M5s: "Sono più i punti che ci dividono che quelli che ci uniscono", ha spiegato Boldrini. "Il Movimento 5 Stelle - ha continuato il presidente della Camera - ha una determinata connotazione in senso negativo sull'immigrazione, ha lanciato una campagna denigratoria di delegittimazione delle Ong, che invece dovremmo ringraziare per decine e decine di vite salvate".

Nessun accordo in vista con il Movimento, anzi. Boldrini attacca duramente i grillini, non dimenticando la "violenta campagna" di Grillo nei suoi stessi confronti e battendo sugli scandali che, alla vigilia del voto, stanno colpendo i 5 Stelle: "Non ho capito come hanno fatto le liste, ora spunta un candidato a Potenza indagato per riciclaggio, poi c'è chi abbandona prima di essere eletto… Mi pare che Di Maio non sia stato molto capace, ha accentrato su di sé e il risultato è negativo".

Infine un commento alla dichiarazione "più turisti, meno migranti", espressa dalla candidata 5 Stelle Roberta Lombradi: "Contrapporre i turisti ai migranti è molto squallido, si tratta di una manifestazione di grettezza e mancanza di visione. Ai migranti va data la possibilità di integrarsi nel tessuto sociale, in Italia ce ne sono 5 milioni e contribuiscono all'8% del Pil. Poi ci sono gli irregolari, e gestire il fenomeno è molto complicato".

Claudio Canzone

Fonte foto: wired.it