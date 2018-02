Bologna, esplosione in una cantina: un morto

BOLOGNA, 16 FEBBRAIO – Una persona di 59 anni ha perso la vita a causa di un’esplosione in una cantina di una palazzina in via Pietro Canonici, zona San Ruffillo, nei sobborghi bolognesi.

Fiorenzo Romagnoli, questo il nome della vittima, era un commerciante e collezionista di materiale bellico. Sembrerebbe, almeno da quanto riportano le agenzie di stampa, che la deflagrazione sia avvenuta a causa di alcuni materiali infiammabili presenti nel seminterrato. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti in maniera congiunta il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre al Pm Bruno Fedeli e il procuratore aggiunto Valter Giovannini. L’area è stata messa in sicurezza, ma l’edificio è dichiarato agibile.

Romagnoli gestiva una piccola bottega di biciclette in una via vicino all’abitazione. Viveva al primo piano della palazzina in via Canonici, in compagnia di un gatto: l’animale è stato ritrovato dagli investigatori in buone condizioni.

Danilo De Rosa