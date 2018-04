Bologna, evacuate 9.400 persone per disinnesco bomba II Guerra mondiale

BOLOGNA, 8 APRILE 2018 - Oggi a Bologna verrà disinnescata una bomba della Seconda guerra mondiale ritrovata tra via Zanardi e via Bovi Campeggi, nei pressi della stazione principale di Bologna Centrale e di un sottopasso ferroviario.

Sono state evacuate 9.401 persone residenti in un raggio di 800 metri dal luogo in cui è stata ritrovata la bomba, inoltre sono stati allestiti punti di accoglienza e presidi sanitari.

In una nota ufficiale del comune di Bologna si legge che l’ordigno pesa 213 kg ed è «in cattivo stato di conservazione». Sky TG24 riporta che si è di fronte a «una bomba d’aereo Mk IV di fabbricazione britannica», che è stata trovata in un cantiere edile e che è stata poi messa in sicurezza il 15 marzo scorso dagli artificieri.

La bomba sarà disinnescata sul posto e trasportata in una cava di Pianoro, in provincia di Bologna, dove verrà effettuata un’esplosione controllata. A occuparsi dell’operazione saranno gli artificieri del genio ferrovieri dell'Esercito, comandati dal tenente colonnello Vincenzo Carbone.

Dalle 9 alle 16 la circolazione dei treni alla stazione di Bologna Centrale sarà parzialmente sospesa: saranno vietati l’ingresso e l’uscita dalla stazione ai treni diretti o provenienti da Piacenza, Verona, Padova, Riola (Porretta) e Vignola; il piazzale ovest resterà chiuso, e saranno operativi solo alcuni binari centrali e il piazzale est. Tutti i treni ad alta velocità che percorrono i binari della stazione sotterranea circoleranno regolarmente.

Anche alcune delle linee autobus Tper che si muovono all'interno dell'area interessata dal disinnesco subiranno deviazioni , come le linee 18, 29, 33, 86, le linee extraurbane 671 e 826 e l’autobus per l’aeroporto.



Si legge in un comunicato che spiega le limitazioni del traffico aereo: «tra le ore 9 e le ore 10:30 saranno limitate per ragioni di sicurezza le operazioni di decollo e atterraggio, consentendo solo le partenze per pista 30, cioè verso Modena. Sono possibili disagi o cancellazioni dei voli, al momento non preventivabili. Saranno limitate per ragioni di sicurezza anche le operazioni di decollo e atterraggio per l’aeroporto di Bologna. Durante le attività di disinnesco il terminal passeggeri rimarrà comunque sempre aperto e sarà raggiungibile tramite la viabilità ordinaria».



Non sono ancora chiare le tempistiche, si ritiene che le operazioni si concluderanno entro il primo pomeriggio.

Fonte immagine ANSA

Claudia Cavaliere