Bologna, grave incidente tra tir e auto sulla A14: morta una donna

BOLOGNA, 8 GIUGNO - Incidente all'alba sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto di strada tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Coinvolti un mezzo pesante e un'auto. Una donna di 59 anni ha perso la vita e il marito è rimasto ferito. L’uomo di 66 anni era alla guida ma non ha riportato ferite gravi mentre per la moglie, seduta al posto del passeggero, non c’è stato nulla da fare.

La coppia viaggiava su un’auto che, per motivi da accertare, ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici e sanitari. Traffico rallentato che scorre su due delle tre corsie disponibili con diversi chilometri di coda.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)