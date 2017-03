Bologna, incidente sul raccordo A1-A14: almeno 40 feriti

BOLOGNA, 28 MARZO – Un incidente sul tratto autostradale bolognese A1-A14, in direzione sud, ha causato, secondo i primi rilievi almeno 40 feriti, di cui due sarebbero in gravi condizioni.

Lo scontro ha coinvolto un camion, una vettura ed un pullman di turisti. I passeggeri del pullman che hanno riportato ferite sono sedici, di cui tre in codice giallo mentre tredici in codice verde. Gli altri turisti, illesi, sono stati trasferiti in un'area di servizio in attesa di un pullman sostitutivo. Autostrade per l’Italia ha informato sul proprio sito: “chiuso il Raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il Bivio per l'A14 Bologna-Taranto, verso l'A14. L'incidente è avvenuto al km 4.2 alle ore 17.30, con perdita di gasolio in carreggiata”. Sono prontamente intervenuti diversi mezzi di soccorso, per prestare le prime cure, e diverse pattuglie della Polizia Stradale. Al momento anche il traffico in direzione di Ancona è completamente bloccato.

immagine da: questure.poliziadistato.it

Caterina Apicella