Bologna, incidente sulla A1: un morto

BOLOGNA, 14 GIUGNO - Incidente mortale poco dopo le 8 di questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio in direzione Firenze. Nell'incidente una persona è deceduta: si tratterebbe di un uomo di 24 anni, originario di Calderara.

Per cause ancora da chiarire, un furgone ha tamponato un tir all'altezza del chilometro 220. Secondo una prima ricostruzione, il furgone si sarebbe schiantato contro il Tir, improvvisamente arrestatosi poco prima del bivio tra A1 panoramica e A1 Direttissima.



Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Traffico deviato su due corsie per consentire le operazioni di soccorso che ha causato una coda di due chilometri che si è risolta in tarda mattinata.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)