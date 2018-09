Bologna, molesta 24enne: interviene il fidanzato poliziotto. Arrestato

BOLOGNA, 6 SETTEMBRE - Un ventiquattrenne di origini romene è stato denunciato per violenza sessuale e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Erano circa le 22.30 di ieri, quando in via Santo Stefano, a Bologna, il giovane si è avvicinato ad una ragazza che stava rientrando in casa e, dopo averla avvicinata con una banale scusa, l’ha molestata. A pochi metri, ancora sul suo scooter, si trovava il fidanzato poliziotto della vittima, intervenuto prontamente.

L’agente, 32 anni di origini campane, dopo essersi qualificato e aver bloccato l’aggressore, si è visto recapitare una serie di pugni in pieno viso. Sul posto sono arrivate a stretto giro alcune volanti della Polizia, grazie alla richiesta di soccorsi fatta dalla giovane donna molestata. Interrotta la colluttazione, il malvivente è stato arrestato. Al poliziotto è stato riscontrato un trauma facciale, la cui prognosi è di cinque giorni.

Luigi Cacciatori